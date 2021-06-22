При цьому інтернет рясніє різною рекламою і рецептами, які нібито допомагають розв'язати проблему. Про поширені міфи розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Кожен з нас хоче мати розкішне густе волосся і так, щоб блищали, як у рекламі шампуню. Але на ділі на гребінці й у ванній вже зібралося волосся на нову перуку. Що ми починаємо робити? Звичайно ж, шукати в інтернеті різні рецепти, втирати собі сік якогось овоча, терміново скуповувати всі вітаміни в аптеці, а заодно і маски-шампуні. Маю сказати відразу, що жоден з цих методів не працює,
– зазначила Боржемська.
Чому випадає волосся
У день має випадати 60 – 150 волосинок – це норма. Якщо випадає дуже велика кількість волосся, причини можуть бути різними:
- Анемія.
- Проблеми з ШКТ.
- Зниження функції щитовидної залози.
- Вагітність і післяпологовий період.
- Період менопаузи.
- Постійні стреси.
- Підлітковий період.
- Неправильний догляд за шкірою голови.
- Спадкові фактори.
- Дефіцити корисних речовин у раціоні (вітаміни групи В і вітамін Д, йод, селен, мідь, заліза, цинку, а також білків і жирів).
За волоссям потрібен комплексний догляд / Фото Pixabay
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Як боротися з випадінням волосся
- Якісний відпочинок та сон.
- Відсутність стресів.
- Грамотний раціон і режим харчування.
- Правильний догляд за шкірою голови.
- Масаж шкіри голови.
- Захист волосся від сонця і перегрівів.
До проблеми випадіння волосся потрібно підходити комплексно і в жодному разі не займатися самолікуванням,
– резюмувала Марина Боржемська.