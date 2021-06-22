При этом интернет пестрит различной рекламой и рецептами, которые якобы помогают решить проблему. О распространенных мифах рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Каждый из нас хочет иметь шикарные густые волосы и так, чтобы блестели, как в рекламе шампуня. Но на деле на расческе и в ванной уже собралось волос на новый парик. Что мы начинаем делать? Конечно же, искать в интернете разные рецепты, втирать себе сок какого-то овоща, срочно скупать все витамины в аптеке, а заодно и маски-шампуни. Должна сказать сразу, что ни один из этих методов не работает,
– отметила Боржемская.
Почему выпадают волосы
В день должно выпадать 60 – 150 волосинок – это норма. Если выпадает очень большое количество волос, причины могут быть разными:
- Анемия.
- Проблемы с ЖКТ.
- Снижение функции щитовидной железы.
- Беременность и послеродовой период.
- Период менопаузы.
- Постоянные стрессы.
- Подростковый период.
- Неправильный уход за кожей головы.
- Наследственные факторы.
- Дефициты полезных веществ в рационе (витамины группы В и витамин Д, йод, селен, медь, железа, цинка, а также белков и жиров).
За волосами нужен комплексный уход / Фото Pixabay
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Как бороться с выпадением волос
- Качественный отдых и сон.
- Отсутствие стрессов.
- Грамотный рацион и режим питания.
- Правильный уход за кожей головы.
- Массаж кожи головы.
- Защита волос от солнца и перегревов.
К проблеме выпадения волос нужно подходить комплексно и ни в коем случае не заниматься самолечением,
– резюмировала Марина Боржемская.