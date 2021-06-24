Это могут быть орехи, смузи или овощи – вариантов множество. 20 из них назвала блогер Aleksa Svarovskyh.

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Голод = набор веса. Схема следующая: голод – стресс – высокий кортизол – стресс – переедание. Поэтому старайтесь все же делать основные приемы пищи, а если не можете держать чистые промежутки, или не можете за раз есть большие порции, то делайте перекусы!

– отметила Aleksa Svarovskyh.

Что подойдет для перекуса

Ягоды.

Фрукты.

Салат с помидорами, моцареллой и базиликом.

Орехи.

Творог, ряженка или кефир.

Сухофрукты без глазури.

Слабосоленая семга и ржаной хлеб.

Брынза, зелень, хлебцы.

Овощи с сыром.

Темный шоколад.

Овощной салат со сметаной.

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Для перекуса подойдут ягоды или фрукты / Фото Pixabay

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