Это могут быть орехи, смузи или овощи – вариантов множество. 20 из них назвала блогер Aleksa Svarovskyh.

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Голод = набор веса. Схема следующая: голод – стресс – высокий кортизол – стресс – переедание. Поэтому старайтесь все же делать основные приемы пищи, а если не можете держать чистые промежутки, или не можете за раз есть большие порции, то делайте перекусы!
– отметила Aleksa Svarovskyh.

Что подойдет для перекуса

  • Ягоды.
  • Фрукты.
  • Салат с помидорами, моцареллой и базиликом.
  • Орехи.
  • Творог, ряженка или кефир.
  • Сухофрукты без глазури.
  • Слабосоленая семга и ржаной хлеб.
  • Брынза, зелень, хлебцы.
  • Овощи с сыром.
  • Темный шоколад.
  • Овощной салат со сметаной.

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Для перекуса подойдут ягоды или фрукты / Фото Pixabay

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  • Хумус, хлебцы.
  • Смузи.
  • Мягкий сыр и хлебцы.
  • Овощи-гриль.
  • Авокадо.
  • Молочный коктейль.
  • Запеченное филе, овощи.
  • Паштет из субпродуктов и хлебцы.
  • Протеиновый коктейль.

 