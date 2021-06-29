Существует еда, от которой возникает аппетит. Какие это продукты – рассказала блогер и фитнес-тренер Aleksa Svarovskyh.
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Причины иллюзии насыщения очень просты. Существуют продукты, которые усиливают выработку желудочного сока, а также повышают уровень глюкозы. Эти факторы сильно влияют на работу желудка, который сигнализирует о желании повторить прием пищи через короткое время. Также постоянный аппетит вызывает пища с пониженной жирностью,
– отметила блогер.
После каких продуктов снова захочется есть
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Яблоки
Этот фрукт считается одним из наиболее полезных, однако он провоцирует выработку желудочного сока, то есть вызывает аппетит.
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Алкоголь
Три порции любого спиртного напитка усиливают выработку желудочного сока, раздражая слизистую желудка. Также алкоголь влияет на некоторые гормоны и нейромедиаторы, которые вызывают чувство голода.
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Жевательная резинка
Если долго жевать резинку, она тоже вызывает потребность в еде. По словам блогера, жевать резинку следует не более двух минут.
Алкоголь вызывает желание поесть / Фото Pixabay
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Соки
При изготовлении соков все пищевые волокна, то есть все самое полезное, удаляется. Добавляется сахар, который поднимает уровень глюкозы, а это провоцирует быстрый голод,
– пояснила Aleksa Svarovskyh.
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Усилители вкуса
Большинство продуктов содержат эту пищевую добавку. Она усиливает аппетит примерно на 40%.
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Изделия из муки
Если употреблять выпечку, инсулин в крови будет повышаться, вызывая желание поесть. Также она провоцирует увеличение веса.
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Сладости
Сладкие изделия также повышают уровень сахара в крови. Через короткий промежуток времени человек снова хочет есть.
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Фастфуд
Фастфуд содержит трансжиры, которые воспаляют кишечник, а организм вырабатывает гормоны допамин и серотонин, которые управляют аппетитом. Кроме того, в такой пище много соли, которая вызывает обезвоживание.
Фастфуд провоцирует аппетит / Фото Pixabay