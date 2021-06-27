Для приготовления потребуется немного времени. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат с тунцом и огурцом
Ингредиенты:
- Тунец – 100 грамм.
- Руккола – 100 грамм.
- Огурец – 1 штука.
- Перец сладкий – ½ штуки.
- Петрушка, укроп – 30 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
- Оливковое масло – 1 столовая ложка.
Вкусный салат станет отличным ужином / Фото igurmet
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Как приготовить:
- Тунец промываем холодной водой и обтираем бумажным полотенцем.
- Разогреваем сковороду или гриль, обжариваем рыбу с обеих сторон по 1,5 минуты.
- Моем овощи и зелень.
- Выкладываем на тарелку рукколу, нарезаем огурец, перец, петрушку и укроп.
- Тунец нарезаем небольшими кусочками и выкладываем на овощи.
- Заправляем салат оливковым маслом, добавляем соль и перец.