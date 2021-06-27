Для приготовления потребуется немного времени. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с тунцом и огурцом

Ингредиенты:

  • Тунец – 100 грамм.
  • Руккола – 100 грамм.
  • Огурец – 1 штука.
  • Перец сладкий – ½ штуки.
  • Петрушка, укроп – 30 грамм.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.
  • Оливковое масло – 1 столовая ложка.

Вкусный салат станет отличным ужином / Фото igurmet

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Как приготовить:

  • Тунец промываем холодной водой и обтираем бумажным полотенцем.
  • Разогреваем сковороду или гриль, обжариваем рыбу с обеих сторон по 1,5 минуты.
  • Моем овощи и зелень.
  • Выкладываем на тарелку рукколу, нарезаем огурец, перец, петрушку и укроп.
  • Тунец нарезаем небольшими кусочками и выкладываем на овощи.
  • Заправляем салат оливковым маслом, добавляем соль и перец.

 