Однако на сегодняшний день норма изменилась. Подробнее рассказала фитнес-тренер Анита Луценко.

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Почему именно 10 тысяч шагов

В Японии в 1964 году был изобретен первый в мире шагомер "Манро-кей" (перевод – "измеритель 10 тысяч"). Создатели рекламной компании опирались на исследования доктора Йосиро Хатано, который одним из первых проанализировал потенциальные выгоды от выполнения суточной нормы в 10 тысяч шагов,

– отметила Луценко.

По ее словам, позднее эта "норма" отпала.

Однако со временем стало понятно, что норма не 10 тысяч, а достаточно 5-7 тысяч шагов, но важно с какой скоростью! Чем быстрее – тем лучше. И много не значит лучше! Важна интенсивность,

– пояснила фитнес-тренер.

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Она уточнила, что это тот минимум, который позволяет мышцам работать, а дыхательной системе "не черстветь" от малоподвижного образа жизни.

Кроме того, к этим 5 – 7 тысячам шагов рекомендуется добавить зарядку в течение 30 минут.

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