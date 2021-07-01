Для того чтобы сохранить молодость как можно дольше, следует придерживаться трех правил. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Интересно Как вкусно есть и худеть: меню на день, которое позволит быть в форме

Во все времена женщины хотели как можно дольше сохранять молодость и красоту. Женщина сегодня – это не только женщина-мать, жена, бабушка. Мы выполняем множество ролей на работе, дома, в обществе. Но при всем этом, мы хотим быть красивыми, любимыми и желанными,

– отметила Кален.

Три правила для сохранения красоты

Здоровый вес

В первую очередь необходимо сохранять здоровый вес. Важно понимать, что от этого зависит не только внешний вид, но и работа гормональной системы. По словам эксперта, следует прислушиваться к своему телу – оно знает, когда и в каком количестве следует принимать пищу.

Питание с учетом состояния кожи

В рационе каждого человека должны быть вещества, которые не синтезируются в организме самостоятельно. Речь идет об Омега – 3 и Омега – 6, которые содержатся в растительных маслах и жирной морской рыбе. Без них кожа будет сухой, а старение наступит раньше.

Правильное питание – залог красоты и здоровья / Фото Pixabay

Читайте Не 10 тысяч шагов: сколько нужно проходить ежедневно

В растительных и животных продуктах содержится бета-каротин и витамин А – "витамин красоты". Без витаминов группы В страдает наша нервная система, возникает кожный зуд и себорея, перхоть, волосы теряют свой блеск и выпадают, появляется преждевременная седина,

– пояснила Елена Кален.

Работа кишечника

Этому пункту следует уделять особое внимание. Дело в том, что от работы кишечника зависит усвояемость пищи и всасывание полезных веществ.

Обратите внимание! Внешность каждой девушки также зависит от хорошего настроения. Для этого в организме должны быть незаменимые аминокислоты и витамины группы B.