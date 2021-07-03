Фізична активність на порожній шлунок – поганий варіант. Про те, коли ж краще харчуватися, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Коли краще їсти

Відразу перед тренуванням краще відмовитися від їжі, оскільки активність травних органів відволікатиме від фізичної активності,

– зазначила Марина Боржемська.

При цьому вона пояснила, що тренуватися на порожній шлунок – погана ідея. Тому тим, хто займається спортом, слід поїсти протягом 8 годин. Це активує метаболізм і обмінні процеси йтимуть швидше.

Не слід тренуватися з почуттям голоду / Фото Pixabay

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Що важливо знати

За словами фітнес-тренерки, важливо щодня стежити за нормою калорій. У кожної людини вона своя.

Якщо харчування буде збитковим, організм призупинить швидкість обміну речовин, щоб відновити баланс енерговитрат і компенсувати недолік споживання,

– додала Марина Боржемська.