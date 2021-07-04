Протягом дня має бути кілька прийомів їжі. Як не витрачати багато часу на приготування страв, розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Лайфхаки для швидкого приготування їжі
- Заздалегідь робіть заготовки і відправляйте їх до морозилки. Лише дві – три години у вихідний день допоможуть забезпечити себе заморозкою на тиждень.
- Пам'ятайте про духовку. За допомогою пакетів для запікання можна приготувати відразу кілька страв.
- Якщо у вас є мультиварка – складайте в неї все інгредієнти, запускайте таймер і займайтеся своїми справами.
- Правильні готові продукти забезпечать вам повноцінний прийом їжі. Це варені яйця, запечене куряче філе, консервований тунець, молочка, овочі та фрукти.
- У вас завжди має бути готовий гарнір. Наприклад, відварна гречка чи рис відмінно зберігаються.
Готуйте їжу заздалегідь, це дозволить заощадити багато часу / Фото Pixabay
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- Готуйте на 2 – 3 дні вперед і відразу розкладайте їжу в ланч-бокси порційно. Це дозволить розвантажити день.
- Якщо ви готуєте відразу для всієї родини, адаптуйте страви під себе. Наприклад, частину салату можна заправити натуральним йогуртом, а не майонезом, а котлети приготувати на пару, а не смажити.
- Якщо ви сова і любите вранці поспати, готуйте сніданки з вечора. Це може бути запіканка, вівсянка в банці чи відварені яйця.