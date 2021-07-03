Ласунам слід правильно підбирати борошно. Кращі варіанти при схудненні назвала фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Пшеничне борошно вищого сорту – продукт, який не має жодного відношення до рівного рівня цукру у крові... Почнемо з очевидного: будь-які борошняні вироби мають досить високу калорійність. І будь-які популярні "корисні борошна" їсти потрібно в помірних дозах,

– пояснила Медушкіна.

Яке борошно вибрати

Рисове борошно

Не містить глютену та є лідером серед зернових за вмістом білка і крохмалю. Також у ньому є кальцій, калій і фолієва кислота. Рисове борошно виводить солі й нормалізує травлення. У 100 грамах – 371 ккал.

Кукурудзяне борошно

Відмінний варіант для тих, у кого уповільнений обмін речовин. Містить кальцій, магній, залізо. Багатий на крохмаль і клітковину, знижує рівень глюкози в крові. У 100 грамах – 331 ккал.

Лляне борошно

Є джерелом жирних кислот Омега – 3, Омега – 6, рослинного білка та клітковини. Його називають "лляне яйце", оскільки в дієтичній випічці замінює яйця. Також прискорює обмін речовин. У 100 грамах – 270 ккал.

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Гречане борошно

Є успішним антиоксидантом і борцем з холестерином. У ньому зовсім мало жирів (4%), але багато білків і складних вуглеводів. Дозволяє надовго насититися. У 100 грамах – 350 ккал.

Вівсяне борошно

Буває двох видів: толокно та борошно тонкого помелу. Цей продукт продукує серотонін в організмі, містить вітаміни групи B, С, А, Е. Вівсяне борошно регулює жировий обмін, підіймає настрій і очищає організм клітковиною. У 100 грамах – 369 ккал.

До речі, ділюся лайфхаком: корисне борошно можна зробити самим, подрібнивши у блендері, кавомолці чи млині куповану крупу,

– зазначила Катерина Медушкіна.