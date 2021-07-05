Всего несколько упражнений помогут каждой девушке и женщине. Как их правильно выполнять – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Вы же помните, что я говорила? Каждому кусочку нашего тела нужно уделять внимание. Красивые плечи! Это же так сексуально! Форму плечей задает дельтовидная мышца, покрывающая плечевой сустав и состоящая из трех головок: передней, средней и задней,

– отметила Боржемская.

Как часто нужно выполнять упражнения на плечи

По словам фитнес-тренера, упражнения на плечи нужно выполнять 2 – 3 раза в неделю.

Важно! Не делайте больших нагрузок в первые дни тренировок. Мышцы должны восстановиться и привыкнуть к новым занятиям.

Если вы хотите накачать плечи дома без гантелей, только отжиманиями, вам нужно делать их простым, широким и узким хватом. Делайте – 3 – 4 подхода для каждого вида отжимания и 30 – 50 раз. Перерыв – максимум 3 минуты между подходами,

– добавила Марина Боржемская.

Для достижения результата нужны регулярные тренировки / Фото Pixabay

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Какие упражнения эффективны

Жим гантелей вверх стоя . Поднимаем руки с весом до уровня плеч и разворачиваем ладони пальцами вперед. Выжимаем гантели вверх и уводим немного за голову. После этого опускаем в стартовое положение. Повторяем по 10 – 20 раз в 3 – 4 подхода.

. Поднимаем руки с весом до уровня плеч и разворачиваем ладони пальцами вперед. Выжимаем гантели вверх и уводим немного за голову. После этого опускаем в стартовое положение. Повторяем по 10 – 20 раз в 3 – 4 подхода. Разводка гантелей в сторону . Становимся прямо, берем гантели и направляем запястья пальцами друг к другу. Разводим руки в стороны, разворачивая мизинцами вверх. Опускаем в исходное положение. Делаем по 10 – 20 раз в 3 – 4 подхода.

. Становимся прямо, берем гантели и направляем запястья пальцами друг к другу. Разводим руки в стороны, разворачивая мизинцами вверх. Опускаем в исходное положение. Делаем по 10 – 20 раз в 3 – 4 подхода. Разводка гантелей в наклоне сидя. Садимся и наклоняем корпус с прямой спиной, насколько позволяет гибкость. Держим гантели в опущенных руках. Не меняя положение корпуса, разводим руки со взятым весом по сторонам до уровня плеч. Медленно опускаем гантели в стартовое положение. Повторяем по 10 – 20 раз в 3 – 4 подхода.

Обратите внимание! Для того чтобы увидеть результат и изменения на теле, нужно упорно тренироваться. Не прекращайте занятия.

Как выполнять упражнения: смотрите видео