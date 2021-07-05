Такою стравою є томатний суп з сочевицею. Улюбленим рецептом поділилася фітнес-тренерка Аніта Луценко.
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Томатний суп з сочевицею
Час приготування – 40 хвилин. В одній порції – 255 ккал.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Овочевий або м'ясний бульйон – 1 літр.
- Червона сочевиця – 1 склянка (попередньо слід на 30 хвилин замочити в холодній воді).
- Томатний соус або томати у власному соку – 1 склянка.
- Цибуля – 1 штука.
- Селера – ½ стебла.
- Морква – ½ штуки.
- Копчені ковбаски – 100 грамів.
- Часниково-імбирна паста – 1 чайна ложка.
- Оливкова олія – до смаку.
- Сіль – до смаку.
Смачний суп сподобається і дорослим, і дітям / Фото Pixabay
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Приготування:
- У бульйон додаємо сочевицю і доводимо до кипіння.
- Нарізаємо цибулю, селеру та моркву дрібними кубиками. Обсмажуємо з часниково-імбирною пастою на оливковій олії.
- Додаємо томатний соус і тушкуємо ще 5 – 10 хвилин.
- Додаємо овочеву суміш у бульйон і варимо на слабкому вогні близько 20 хвилин (до готовності сочевиці).
- Подавати з тонко нарізаними ковбасками.
Як приготувати суп: дивіться на відео