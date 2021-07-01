Лето – не только солнечный и теплый сезон, но и период отеков, замедленного пищеварения и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Диетолог Наталья Макиенко рассказала, какие продукты следует исключить полностью или заменить на альтернативные.

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Продукты, которые можно заменить

  • Вместо белого сахара лучше есть мед, ферментированные сиропы или кокосовый сахар. Все перечисленные альтернативы можно здоровым людям, но тоже в минимальном количестве.
  • Белый длиннозерный рис замените на коричневый или хотя бы длинномерный.
  • Коровье молоко замените на кокосовое или любое растительное.
  • Вместо муки высшего сорта используйте муку с полбы или коричневого риса.
  • Желтые сыры лучше не брать, а выбирать белые.

Что лучше исключить из рациона (особенно при повышенном давлении и "плохом холестерине")

  • Красное мясо;
  • Креветки;
  • Алкоголь;
  • Напитки с кофеином;
  • Глютен;
  • Острые специи (имбирь, паприка, чили, куркума);
  • Сливочное масло;
  • Свинина и субпродукты;
  • Коктейли с алкоголем и сладкой газированной водой.

Что можно есть в жаркие дни

  • Белое мясо и рыба;
  • Яйца,
  • Нут и хумус;
  • Фрукты и ягоды;
  • Овощи;
  • Крупы;
  • Цельнозерновые продукты с глютеном (2 – 3 раза в неделю)
  • Растительные масла;
  • Авокадо;
  • Орехи и семена.

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Кроме этого, диетолог советует делать детокс-день каждую неделю. Это поможет улучшить пищеварение, улучшить качество кожи, придаст энергии и бодрости.