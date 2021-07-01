Лето – не только солнечный и теплый сезон, но и период отеков, замедленного пищеварения и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Диетолог Наталья Макиенко рассказала, какие продукты следует исключить полностью или заменить на альтернативные.

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Продукты, которые можно заменить

Вместо белого сахара лучше есть мед, ферментированные сиропы или кокосовый сахар. Все перечисленные альтернативы можно здоровым людям, но тоже в минимальном количестве.

Белый длиннозерный рис замените на коричневый или хотя бы длинномерный.

Коровье молоко замените на кокосовое или любое растительное.

Вместо муки высшего сорта используйте муку с полбы или коричневого риса.

Желтые сыры лучше не брать, а выбирать белые.

Что лучше исключить из рациона (особенно при повышенном давлении и "плохом холестерине")

Красное мясо;

Креветки;

Алкоголь;

Напитки с кофеином;

Глютен;

Острые специи (имбирь, паприка, чили, куркума);

Сливочное масло;

Свинина и субпродукты;

Коктейли с алкоголем и сладкой газированной водой.

Что можно есть в жаркие дни

Белое мясо и рыба;

Яйца,

Нут и хумус;

Фрукты и ягоды;

Овощи;

Крупы;

Цельнозерновые продукты с глютеном (2 – 3 раза в неделю)

Растительные масла;

Авокадо;

Орехи и семена.

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