Літо – не тільки сонячний і теплий сезон, але й період набряків, уповільненого травлення і навантаження на серцево-судинну систему. Дієтологиня Наталя Макієнко розповіла, які продукти варто виключити повністю або замінити на альтернативні.

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Продукти, які можна замінити

Замість білого цукру краще їсти мед, ферментовані сиропи або кокосовий цукор. Всі перераховані альтернативи можна здоровим людям, але теж у мінімальній кількості.

Білий круглозерний рис замініть на коричневий або хоча б довгомірний.

Коров'яче молоко замініть на кокосове або будь-яке рослинне.

Замість борошна вищого сорту використовуйте борошно з полби або з коричневого рису.

Жовті сири краще не брати, а обирати білі.

Що краще виключити з раціону (особливо при підвищеному тиску та "поганому холестерині")

Червоне м'ясо;

Креветки;

Алкоголь;

Напої з кофеїном;

Глютен;

Гострі спеції (імбир, паприка, чилі, куркума);

Вершкове масло;

Свинина і субпродукти;

Коктейлі з алкоголем і солодкою газованою водою.

Що можна їсти у жаркі дні

Біле м'ясо і риба;

Яйця;

Нут і хумус;

Фрукти і ягоди;

Овочі;

Крупи;

Цільнозернові продукти з глютеном (2 – 3 рази в тиждень);

Рослинні олії;

Авокадо;

Горіхи та насіння.

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Крім цього, дієтологиня радить робити детокс-день кожного тижня. Це допоможе поліпшити травлення, поліпшити якість шкіри, додасть енергії та бадьорості.