Літо – не тільки сонячний і теплий сезон, але й період набряків, уповільненого травлення і навантаження на серцево-судинну систему. Дієтологиня Наталя Макієнко розповіла, які продукти варто виключити повністю або замінити на альтернативні.

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Продукти, які можна замінити

  • Замість білого цукру краще їсти мед, ферментовані сиропи або кокосовий цукор. Всі перераховані альтернативи можна здоровим людям, але теж у мінімальній кількості.
  • Білий круглозерний рис замініть на коричневий або хоча б довгомірний.
  • Коров'яче молоко замініть на кокосове або будь-яке рослинне.
  • Замість борошна вищого сорту використовуйте борошно з полби або з коричневого рису.
  • Жовті сири краще не брати, а обирати білі.

Що краще виключити з раціону (особливо при підвищеному тиску та "поганому холестерині")

  • Червоне м'ясо;
  • Креветки;
  • Алкоголь;
  • Напої з кофеїном;
  • Глютен;
  • Гострі спеції (імбир, паприка, чилі, куркума);
  • Вершкове масло;
  • Свинина і субпродукти;
  • Коктейлі з алкоголем і солодкою газованою водою.

Що можна їсти у жаркі дні

  • Біле м'ясо і риба;
  • Яйця;
  • Нут і хумус;
  • Фрукти і ягоди;
  • Овочі;
  • Крупи;
  • Цільнозернові продукти з глютеном (2 – 3 рази в тиждень);
  • Рослинні олії;
  • Авокадо;
  • Горіхи та насіння.

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Крім цього, дієтологиня радить робити детокс-день кожного тижня. Це допоможе поліпшити травлення, поліпшити якість шкіри, додасть енергії та бадьорості.