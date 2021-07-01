Літо – не тільки сонячний і теплий сезон, але й період набряків, уповільненого травлення і навантаження на серцево-судинну систему. Дієтологиня Наталя Макієнко розповіла, які продукти варто виключити повністю або замінити на альтернативні.
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Продукти, які можна замінити
- Замість білого цукру краще їсти мед, ферментовані сиропи або кокосовий цукор. Всі перераховані альтернативи можна здоровим людям, але теж у мінімальній кількості.
- Білий круглозерний рис замініть на коричневий або хоча б довгомірний.
- Коров'яче молоко замініть на кокосове або будь-яке рослинне.
- Замість борошна вищого сорту використовуйте борошно з полби або з коричневого рису.
- Жовті сири краще не брати, а обирати білі.
Що краще виключити з раціону (особливо при підвищеному тиску та "поганому холестерині")
- Червоне м'ясо;
- Креветки;
- Алкоголь;
- Напої з кофеїном;
- Глютен;
- Гострі спеції (імбир, паприка, чилі, куркума);
- Вершкове масло;
- Свинина і субпродукти;
- Коктейлі з алкоголем і солодкою газованою водою.
Що можна їсти у жаркі дні
- Біле м'ясо і риба;
- Яйця;
- Нут і хумус;
- Фрукти і ягоди;
- Овочі;
- Крупи;
- Цільнозернові продукти з глютеном (2 – 3 рази в тиждень);
- Рослинні олії;
- Авокадо;
- Горіхи та насіння.
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Крім цього, дієтологиня радить робити детокс-день кожного тижня. Це допоможе поліпшити травлення, поліпшити якість шкіри, додасть енергії та бадьорості.