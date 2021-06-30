Так, дієтологиня Альбіна Коміссарова звернула увагу на типові помилки, якими грішать навіть справжні гуру правильного харчування. Щоб почуватися ще краще під час дієти, постарайтеся тверезо поглянути на свій раціон і позбутися від популярних стереотипів.
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Помилка 1: Вживання БАДів
Коміссарова наголосила, що БАДи не є якоюсь обов'язковою частиною здорового харчування. Зосередьтеся на тому, щоб урізноманітнити свій раціон і тоді ви точно отримаєте всі вітаміни та мінерали.
Помилка 2: Відмова від фруктів / молочних продуктів / глютену.
Обмежене вживання фруктів в принципі складно обґрунтувати, адже це обов'язкова група продуктів для здорового харчування. А відмова від молока і глютену й зовсім виправдана лише при певних захворюваннях, але ніяк не потрібна усім підряд, щоб схуднути і бути здоровим.
Помилка 3: Змушувати себе снідати
В принципі не треба себе змушувати нічого робити в харчуванні. Якщо ви багато років не снідаєте, вам не комфортно – не треба цього робити. Зосередьтеся на інших прийомах їжі,
– радить дієтологиня.
Помилка 4: Відмова від продуктів, від яких можна поправитися
Як запевняє Альбіна Коміссарова, немає таких продуктів. Ми не поправляємося від хліба, шоколаду, бананів, рису – ми набираємо вагу від переїдання загалом і через малорухливий спосіб життя.
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Помилка 5: Демонізація цукру
Якщо ви не любите солодке і з легкістю від нього відмовляєтеся – чудово. Але якщо ви обожнюєте солодощі і хочете інколи з'їсти цукерку, улюблене печиво чи торт – це можна! Успішне схуднення цілком можливе і з вживанням різних ласощів.