Так, диетолог Альбина Комиссарова обратила внимание на типичные ошибки, которыми грешат даже настоящие гуру правильного питания. Чтобы чувствовать себя еще лучше во время диеты, постарайтесь трезво взглянуть на свой рацион и избавиться от популярных стереотипов.

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Ошибка 1: Употребление БАДов

Комиссарова отметила, что БАДы не являются какой-то обязательной частью здорового питания. Сосредоточьтесь на том, чтобы разнообразить свой рацион и тогда вы точно получите все витамины и минералы.

Ошибка 2: Отказ от фруктов / молочных продуктов / глютена.

Ограниченное употребление фруктов в принципе сложно обосновать, ведь это обязательная группа продуктов для здорового питания. Отказ от молока и глютена и совсем оправдана только при определенных заболеваниях, но никак не нужна всем подряд, чтобы похудеть и быть здоровым.

Ошибка 3: Заставлять себя завтракать

В принципе не надо себя заставлять ничего делать в питании. Если вы много лет не завтракаете, не комфортно – не надо этого делать. Сосредоточьтесь на других приемах пищи,

– советует диетолог.

Ошибка 4: Отказ от продуктов, от которых можно поправиться

Как уверяет Альбина Комиссарова, нет таких продуктов. Мы не поправляемся от хлеба, шоколада, бананов, риса – мы набираем вес от переедания вообще и из-за малоподвижного образа жизни.

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Ошибка 5: Демонизация сахара