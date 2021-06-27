Это связано с тем, что они тяжело переносятся организмом в жаркую погоду. Что лучше убрать из рациона – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Как питаться летом

Самая оптимальная система питания летом – это нежирная птица/рыба, яйца, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, ягоды. На этом можно сделать акцент и кайфонуть от сезонности. Конечно, гарниры тоже могут быть, но многим они могут быть тяжелые, а некоторым просто их не хочется,

– отметила Усенко.

По ее словам, летом рекомендуется убрать:

жареное;

жирное;

соленое и копченое;

жирное сладкое (например, мороженое);

белую муку и все из нее;

фастфуд и картошку фри.

Картошку фри не следует есть летом / Фото Pixabay

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В жару свыше 30 градусов организм физически не может переваривать такую пищу. Нужно помогать ему… Зачем?! Если не помогать организму, то у вас попросту не будет энергии, будет вялое состояние, сонливость, и жара будет переноситься сложнее. Не перегружайте себя и свой организм – он не резиновый,

– резюмировала Ольга Усенко.

Летом следует отказаться от копченостей / Фото Pixabay