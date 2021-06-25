На самом деле фрукты можно есть даже тем, кто худеет, но важно делать это правильно. Полезными рекомендациями поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
Интересно Какие фрукты есть при снижении веса: ТОП-9 вкусняшек
От каких продуктов растет вес
При снижении веса часто ошибочно обращают внимание только на калорийность продуктов. Но мало кто знает, что так любимые нами низкокалорийные фрукты тоже могут помешать снижению веса, если слишком ими увлекаться и есть без голода. Углеводы – это продукты, которые содержат сахара. Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено,
– отметила Кален.
Она напомнила о гликемическом индексе, который позволяет понять, как поднимается сахар в крови после употребления углевода.
Следите за порцией фруктов / Фото Pixabay
Читайте Обезжиренные молочные продукты: можно ли на них похудеть
Как нужно есть углеводы, чтобы вес снижался
- Углеводы должны быть в основном приеме пищи или перед ним.
- Если у углевода низкий гликемический индекс, его можно есть в любое время суток. К таким продуктам относятся: молочка, овощи, зелень, большая часть круп, сухофрукты, ягоды.
- Углеводы со средним и высоким ГИ (паста, тыква, морковь, свекла, цельнозерновой хлеб, мед, финики, инжир, сладкие спелые и переспелые фрукты, картофель, тыква, все сладости и выпечка) следует употреблять в первой половине дня, в идеале – на завтрак.