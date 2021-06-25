На самом деле фрукты можно есть даже тем, кто худеет, но важно делать это правильно. Полезными рекомендациями поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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От каких продуктов растет вес

При снижении веса часто ошибочно обращают внимание только на калорийность продуктов. Но мало кто знает, что так любимые нами низкокалорийные фрукты тоже могут помешать снижению веса, если слишком ими увлекаться и есть без голода. Углеводы – это продукты, которые содержат сахара. Они есть в крупах, зелени, овощах, фруктах, меде, молоке и всем, что из них приготовлено,

– отметила Кален.

Она напомнила о гликемическом индексе, который позволяет понять, как поднимается сахар в крови после употребления углевода.

Часть полученного из продуктов сахара идет на процессы жизнедеятельности, а излишки уходят в жировые депо, из-за чего и случается прибавка в весе. Если у продукта низкий гликемический индекс, сахар поступает в кровь медленно, и расходуется на основной обмен веществ.

Следите за порцией фруктов / Фото Pixabay

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Как нужно есть углеводы, чтобы вес снижался