Насправді фрукти можна їсти навіть тим, хто худне, але важливо робити це правильно. Корисними рекомендаціями поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Від яких продуктів зростає вага

При зниженні ваги часто помилково звертають увагу лише на калорійність продуктів. Але мало хто знає, що такі улюблені нами низькокалорійні фрукти теж можуть перешкодити зниженню ваги, якщо занадто захоплюватися ними та їсти без голоду. Вуглеводи – це продукти, які містять цукор. Вони є у крупах, зелені, овочах, фруктах, меді, молоці та всьому, що з них приготовано,

– зазначила Кален.

Вона нагадала про глікемічний індекс, який дозволяє зрозуміти, як підвищується цукор у крові після вживання вуглеводу.

Частина цукру, отриманого з продуктів, йде на процеси життєдіяльності, а надлишки йдуть в жирові депо, через що і трапляється прибавка у вазі. Якщо у продукту низький глікемічний індекс, цукор надходить у кров повільно і витрачається на основний обмін речовин.

Стежте за порцією фруктів / Фото Pixabay

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Як їсти вуглеводи, щоб вага знижувалася