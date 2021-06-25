Насправді фрукти можна їсти навіть тим, хто худне, але важливо робити це правильно. Корисними рекомендаціями поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Від яких продуктів зростає вага
При зниженні ваги часто помилково звертають увагу лише на калорійність продуктів. Але мало хто знає, що такі улюблені нами низькокалорійні фрукти теж можуть перешкодити зниженню ваги, якщо занадто захоплюватися ними та їсти без голоду. Вуглеводи – це продукти, які містять цукор. Вони є у крупах, зелені, овочах, фруктах, меді, молоці та всьому, що з них приготовано,
– зазначила Кален.
Вона нагадала про глікемічний індекс, який дозволяє зрозуміти, як підвищується цукор у крові після вживання вуглеводу.
Стежте за порцією фруктів / Фото Pixabay
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Як їсти вуглеводи, щоб вага знижувалася
- Вуглеводи мають бути в основному прийомі їжі чи перед ним.
- Якщо у вуглеводу низький глікемічний індекс, його можна їсти в будь-який час доби. До таких продуктів належать: молочка, овочі, зелень, більша частина круп, сухофрукти, ягоди.
- Вуглеводи із середнім і високим ГІ (паста, гарбуз, морква, буряк, цілозерновий хліб, мед, фініки, інжир, солодкі стиглі й переспілі фрукти, картопля, гарбуз, всі солодощі та випічка) слід вживати у першій половині дня, в ідеалі – на сніданок.