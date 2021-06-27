Це пов'язано з тим, що вони важко переносяться організмом у спекотну погоду. Що краще прибрати з раціону – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Як харчуватися влітку
Найоптимальніша система харчування влітку – це нежирна птиця/риба, яйця, кисломолочні продукти, овочі, фрукти, ягоди. На цьому можна зробити акцент і кайфонути від сезонності. Звичайно, гарніри теж можуть бути, але майже всі вони можуть бути важкими, а деяким просто їх не хочеться,
– зазначила Усенко.
За її словами, влітку рекомендується прибрати:
- смажене;
- жирне;
- солоне та копчене;
- жирне солодке (наприклад, морозиво);
- біле борошно і все з нього;
- фастфуд і картоплю фрі.
Картоплю фрі не слід їсти влітку / Фото Pixabay
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У спеку понад 30 градусів організм фізично не може перетравлювати таку їжу. Потрібно допомагати йому... Навіщо?! Якщо не допомагати організму, то у вас просто не буде енергії, буде млявий стан, сонливість, і спека переноситиметься складніше. Не перевантажуйте себе і свій організм – він не гумовий,
– резюмувала Ольга Усенко.
Влітку слід відмовитися від копченостей / Фото Pixabay