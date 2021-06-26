Ідеальним варіантом стануть фруктові смузі. Як їх приготувати розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Що пити в спеку, щоб було корисно й низькокалорійно? Підготувала освіжаючі напої. У готових варіантах зазвичай багато калорій і цукру, а ми приготуємо з вами корисні, низькокалорійні смузі,

– зазначила Медушкіна.

Які смузі приготувати

Смузі з журавлиною

На 100 грамів: 34 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 0,57/0,12/7,59.

Інгредієнти:

Банан – 1 штука.

Журавлина – 50 грамів.

Полуниця – 70 грамів.

Вода – 200 мілілітрів.

Всі інгредієнти відправляємо в чашу блендера і збиваємо. Додаємо воду і ще раз збиваємо.

Смузі – це смачно й корисно / Фото Pixabay

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Смузі з сиром, вишнею та какао

На 100 грамів: 80 кКал.

БЖВ: 5,98/2,96/6,66.

Інгредієнти:

Сир 5% – 70 грамів.

Кефір 1% – 200 грамів.

Вишня без кісточок – 30 грамів.

Мед – 1 чайна ложка (9 грамів).

Какао до 11% жирності – 1 чайна ложка без гірки.

Всі інгредієнти, крім какао, збиваємо до однорідності. Додаємо какао до смаку.