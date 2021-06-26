Ідеальним варіантом стануть фруктові смузі. Як їх приготувати розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Що пити в спеку, щоб було корисно й низькокалорійно? Підготувала освіжаючі напої. У готових варіантах зазвичай багато калорій і цукру, а ми приготуємо з вами корисні, низькокалорійні смузі,
– зазначила Медушкіна.
Які смузі приготувати
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Смузі з журавлиною
На 100 грамів: 34 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 0,57/0,12/7,59.
Інгредієнти:
- Банан – 1 штука.
- Журавлина – 50 грамів.
- Полуниця – 70 грамів.
- Вода – 200 мілілітрів.
Всі інгредієнти відправляємо в чашу блендера і збиваємо. Додаємо воду і ще раз збиваємо.
Смузі – це смачно й корисно / Фото Pixabay
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Смузі з сиром, вишнею та какао
На 100 грамів: 80 кКал.
БЖВ: 5,98/2,96/6,66.
Інгредієнти:
- Сир 5% – 70 грамів.
- Кефір 1% – 200 грамів.
- Вишня без кісточок – 30 грамів.
- Мед – 1 чайна ложка (9 грамів).
- Какао до 11% жирності – 1 чайна ложка без гірки.
Всі інгредієнти, крім какао, збиваємо до однорідності. Додаємо какао до смаку.