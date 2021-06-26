Як пише дієтологиня, на обід в спеку окрошку краще готувати на квасі, але варто зважати на те, що він замінить вуглеводи, тому для дієтичного варіанту супу картоплю та хліб не додавайте, а ось білок – можна. На кефірі ж в обід теж можна, тільки до нього вже додайте картоплю / хліб, але без білка. Ідеально для вечері буде холодний суп на кефірі чи айрані.

І ще Що брати з собою на перекус: 20 смачних та корисних варіантів

Рецепт окрошки на квасі (на 2 порції)

Інгредієнти

  • огірки – 2 штуки;
  • редис – 150 грамів (за бажанням);
  • яйця відварні – 2 – 3 штуки (курка / індичка – 120 – 150 грамів);
  • зелень (кріп, цибуля, петрушка) – на смак;
  • квас – 1,5 – 2 склянки.

Як приготувати окрошку на квасі

  1. Наріжте всі продукти так дрібно, як подобається. Можна натерти на тертці огірки і редиску – буде соковитіше.
  2. Яйця або біле м'ясо вже попередньо повинні бути готові.
  3. Все змішайте у глибокій мисці, розкладіть по тарілках і порційно залийте квасом.
  4. Якщо не вистачає спецій, можна додати рожеву сіль, гірчицю або хрін.

Рецепт окрошки на кефірі / айрані (на 2 порції)

Інгредієнти

  • картопля відварена – 200 – 300 грамів;
  • огірки – 2 штуки;
  • редис – 150 грамів;
  • зелень – на смак;
  • рожева сіль, мелений перець – на смак;
  • кефір / айран – 1,5 – 2 склянки.

Як приготувати окрошку на кефірі / айрані

  1. Наріжте всі продукти (картопля вже попередньо повинна бути відварена).
  2. Все змішайте у глибокій мисці, розкладіть по тарілках і порційно залийте кефіром.
  3. За бажанням додайте сіль і перець.

Читайте також Дієтичне рибне суфле: рецепт ідеальної вечері для тих, хто дотримується дієти