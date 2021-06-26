Як пише дієтологиня, на обід в спеку окрошку краще готувати на квасі, але варто зважати на те, що він замінить вуглеводи, тому для дієтичного варіанту супу картоплю та хліб не додавайте, а ось білок – можна. На кефірі ж в обід теж можна, тільки до нього вже додайте картоплю / хліб, але без білка. Ідеально для вечері буде холодний суп на кефірі чи айрані.

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Рецепт окрошки на квасі (на 2 порції)

Інгредієнти

огірки – 2 штуки;

редис – 150 грамів (за бажанням);

яйця відварні – 2 – 3 штуки (курка / індичка – 120 – 150 грамів);

зелень (кріп, цибуля, петрушка) – на смак;

квас – 1,5 – 2 склянки.

Важливо: якщо в складі квасу є сіль – окремо не соліть.

Як приготувати окрошку на квасі

Наріжте всі продукти так дрібно, як подобається. Можна натерти на тертці огірки і редиску – буде соковитіше. Яйця або біле м'ясо вже попередньо повинні бути готові. Все змішайте у глибокій мисці, розкладіть по тарілках і порційно залийте квасом. Якщо не вистачає спецій, можна додати рожеву сіль, гірчицю або хрін.

Рецепт окрошки на кефірі / айрані (на 2 порції)

Інгредієнти

картопля відварена – 200 – 300 грамів;

огірки – 2 штуки;

редис – 150 грамів;

зелень – на смак;

рожева сіль, мелений перець – на смак;

кефір / айран – 1,5 – 2 склянки.

Важливо: мінімальна жирність для кефіру – від 2%, айрану – від 1,8%.

Як приготувати окрошку на кефірі / айрані

Наріжте всі продукти (картопля вже попередньо повинна бути відварена). Все змішайте у глибокій мисці, розкладіть по тарілках і порційно залийте кефіром. За бажанням додайте сіль і перець.

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