У багатьох в раціоні риба буває нечасто. Але ж всі знають, що вона багата кальцієм і білком, який допомагає м'язам залишатися міцними, запобігає обвисанню шкіри і появі зморшок. Тому рибу потрібно їсти не менше, як 2 рази на тиждень, каже нутриціологиня Надія Пахірко. Тож фахівець розповіла, як приготувати смачно та корисно дієтичне рибне суфле.

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Рибне суфле: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • Риба біла (хек, палтус) – 300 грамів;
  • Яйце – 1 штука;
  • Молоко 1,5% – 120 мілілітрів;
  • Сіль, перець – на смак.

Як приготувати рибне суфле

  1. Яйця збийте до утворення піни.
  2. Рибу подрібніть у блендері.
  3. Додайте до риби яйця, молоко та посоліть і поперчіть – добре все перемішайте.
  4. Викладіть усе у силіконову форму і відправте у духовку на 30 хвилин при температурі 220°C.

Смачного!

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