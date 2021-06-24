У багатьох в раціоні риба буває нечасто. Але ж всі знають, що вона багата кальцієм і білком, який допомагає м'язам залишатися міцними, запобігає обвисанню шкіри і появі зморшок. Тому рибу потрібно їсти не менше, як 2 рази на тиждень, каже нутриціологиня Надія Пахірко. Тож фахівець розповіла, як приготувати смачно та корисно дієтичне рибне суфле.
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Рибне суфле: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Риба біла (хек, палтус) – 300 грамів;
- Яйце – 1 штука;
- Молоко 1,5% – 120 мілілітрів;
- Сіль, перець – на смак.
Як приготувати рибне суфле
- Яйця збийте до утворення піни.
- Рибу подрібніть у блендері.
- Додайте до риби яйця, молоко та посоліть і поперчіть – добре все перемішайте.
- Викладіть усе у силіконову форму і відправте у духовку на 30 хвилин при температурі 220°C.
Смачного!
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