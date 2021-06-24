У багатьох в раціоні риба буває нечасто. Але ж всі знають, що вона багата кальцієм і білком, який допомагає м'язам залишатися міцними, запобігає обвисанню шкіри і появі зморшок. Тому рибу потрібно їсти не менше, як 2 рази на тиждень, каже нутриціологиня Надія Пахірко. Тож фахівець розповіла, як приготувати смачно та корисно дієтичне рибне суфле.

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Рибне суфле: покроковий рецепт

Інгредієнти

Риба біла (хек, палтус) – 300 грамів;

Яйце – 1 штука;

Молоко 1,5% – 120 мілілітрів;

Сіль, перець – на смак.

Як приготувати рибне суфле

Яйця збийте до утворення піни. Рибу подрібніть у блендері. Додайте до риби яйця, молоко та посоліть і поперчіть – добре все перемішайте. Викладіть усе у силіконову форму і відправте у духовку на 30 хвилин при температурі 220°C.

Смачного!

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