У многих в рационе рыба бывает нечасто. Но все знают, что она богата кальцием и белком, который помогает мышцам оставаться крепкими, предотвращает обвисание кожи и появления морщин. Поэтому рыба нужно есть не менее чем 2 раза в неделю, говорит нутрициолог Надежда Пахирко. С пециалист рассказала, как приготовить вкусно и полезно диетическое рыбное суфле.

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Рыбное суфле: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Рыба белая (хек, палтус) – 300 граммов;

Яйцо – 1 штука;

Молоко 1,5% – 120 миллилитров;

Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить рыбное суфле

Яйца взбейте до образования пены. Рыбу измельчите в блендере. Добавьте к рыбе яйца, молоко и посолите и поперчите – хорошо все перемешайте. Выложите все в силиконовую форму и отправьте в духовку на 30 минут при температуре 220°C.

Приятного аппетита!