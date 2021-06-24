У многих в рационе рыба бывает нечасто. Но все знают, что она богата кальцием и белком, который помогает мышцам оставаться крепкими, предотвращает обвисание кожи и появления морщин. Поэтому рыба нужно есть не менее чем 2 раза в неделю, говорит нутрициолог Надежда Пахирко. Специалист рассказала, как приготовить вкусно и полезно диетическое рыбное суфле.
И еще Что приготовить на обед тем, кто худеет: два вкусных варианта
Рыбное суфле: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- Рыба белая (хек, палтус) – 300 граммов;
- Яйцо – 1 штука;
- Молоко 1,5% – 120 миллилитров;
- Соль, перец – по вкусу.
Как приготовить рыбное суфле
- Яйца взбейте до образования пены.
- Рыбу измельчите в блендере.
- Добавьте к рыбе яйца, молоко и посолите и поперчите – хорошо все перемешайте.
- Выложите все в силиконовую форму и отправьте в духовку на 30 минут при температуре 220°C.
Приятного аппетита!
Читайте также Свинина с сезонными овощами: диетолог показал на видео, как приготовить сытный ужин