Наконец наступило лето, которое радует не только теплом, но и свежими овощами. Диетолог Андрей Невский поделился рецептом сытного блюда, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Сохраняйте видео и смотрите, как приготовить свинину с овощами.

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Свинина с овощами: пошаговый рецепт

Ингредиенты

картофель – 260 граммов;

помидор – 215 граммов;

– граммов; кабачок – 200 граммов;

– граммов; морковка – 60 граммов;

– граммов; лук – 94 грамма;

– свиная лопатка – 535 граммов;

– чеснок – 10 граммов;

– граммов; томатная паста – 30 граммов;

– граммов; соль, перец, приправы по вкусу.

Как приготовить свинину с овощами

Порежьте мясо небольшими кусочками, картофель и кабачок – кубиками, лук – полукольцами, а морковь – соломкой. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, обжарьте мясо до золотой корочки. Добавьте морковь и лук, картофель и кабачок. Снимите с помидора кожицу, порежьте небольшими кубиками и добавьте в сковороду. Смешайте томатную пасту, чеснок и специи, добавьте в сковороду. Закройте крышкой и оставьте тушиться на 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!