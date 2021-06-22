Наконец наступило лето, которое радует не только теплом, но и свежими овощами. Диетолог Андрей Невский поделился рецептом сытного блюда, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Сохраняйте видео и смотрите, как приготовить свинину с овощами.
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Свинина с овощами: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- картофель – 260 граммов;
- помидор – 215 граммов;
- кабачок – 200 граммов;
- морковка – 60 граммов;
- лук – 94 грамма;
- свиная лопатка – 535 граммов;
- чеснок – 10 граммов;
- томатная паста – 30 граммов;
- соль, перец, приправы по вкусу.
Как приготовить свинину с овощами
- Порежьте мясо небольшими кусочками, картофель и кабачок – кубиками, лук – полукольцами, а морковь – соломкой.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, обжарьте мясо до золотой корочки.
- Добавьте морковь и лук, картофель и кабачок.
- Снимите с помидора кожицу, порежьте небольшими кубиками и добавьте в сковороду.
- Смешайте томатную пасту, чеснок и специи, добавьте в сковороду.
- Закройте крышкой и оставьте тушиться на 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
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