Наконец наступило лето, которое радует не только теплом, но и свежими овощами. Диетолог Андрей Невский поделился рецептом сытного блюда, которое отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Сохраняйте видео и смотрите, как приготовить свинину с овощами.

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Свинина с овощами: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • картофель – 260 граммов;
  • помидор  215 граммов;
  • кабачок  200 граммов;
  • морковка  60 граммов;
  • лук  94 грамма;
  • свиная лопатка  535 граммов;
  • чеснок  10 граммов;
  • томатная паста  30 граммов;
  • соль, перец, приправы по вкусу.

Как приготовить свинину с овощами

  1. Порежьте мясо небольшими кусочками, картофель и кабачок – кубиками, лук – полукольцами, а морковь – соломкой.
  2. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, обжарьте мясо до золотой корочки.
  3. Добавьте морковь и лук, картофель и кабачок.
  4. Снимите с помидора кожицу, порежьте небольшими кубиками и добавьте в сковороду.
  5. Смешайте томатную пасту, чеснок и специи, добавьте в сковороду.
  6. Закройте крышкой и оставьте тушиться на 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

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