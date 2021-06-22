Нарешті настало літо, яке тішить не лише теплом, а й свіжими овочами. Дієтолог Андрій Невський поділився рецептом ситної страви, яка відмінно підійде як на обід, так й на вечерю. Зберігайте відео та дивіться, як приготувати свинину з овочами.

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Свинина з овочами: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • картопля – 260 грамів;
  • помідор – 215 грамів;
  • кабачок – 200 грамів;
  • морквина – 60 грамів;
  • цибуля – 94 грами;
  • свиняча лопатка – 535 грамів;
  • часник – 10 грамів;
  • томатна паста – 30 грамів;
  • сіль, перець, приправи до смаку.

Як приготувати свинину з овочами

  1. Поріжте м'ясо невеликими шматочками, картоплю і кабачок – кубиками, цибулю – півкільцями, а моркву – соломкою.
  2. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям, обсмажте м'ясо до золотої скоринки.
  3. Додайте моркву і цибулю, картоплю й кабачок.
  4. Зніміть з помідора шкірку, поріжте невеликими кубиками і додайте в сковороду.
  5. Змішайте томатну пасту, часник і спеції, додайте в сковороду.
  6. Закрийте кришкою і залиште тушкуватися на 20 – 25 хвилин.

Смачного!

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