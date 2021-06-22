Нарешті настало літо, яке тішить не лише теплом, а й свіжими овочами. Дієтолог Андрій Невський поділився рецептом ситної страви, яка відмінно підійде як на обід, так й на вечерю. Зберігайте відео та дивіться, як приготувати свинину з овочами.

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Свинина з овочами: покроковий рецепт

Інгредієнти

картопля – 260 грамів;

помідор – 215 грамів;

кабачок – 200 грамів;

морквина – 60 грамів;

цибуля – 94 грами;

свиняча лопатка – 535 грамів;

часник – 10 грамів;

томатна паста – 30 грамів;

сіль, перець, приправи до смаку.

Як приготувати свинину з овочами

Поріжте м'ясо невеликими шматочками, картоплю і кабачок – кубиками, цибулю – півкільцями, а моркву – соломкою. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям, обсмажте м'ясо до золотої скоринки. Додайте моркву і цибулю, картоплю й кабачок. Зніміть з помідора шкірку, поріжте невеликими кубиками і додайте в сковороду. Змішайте томатну пасту, часник і спеції, додайте в сковороду. Закрийте кришкою і залиште тушкуватися на 20 – 25 хвилин.

Смачного!

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