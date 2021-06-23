Подходящими блюдами станут котлеты с кабачком из куриной грудки и ризотто с грибами. Рецептами поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Эти блюда не только разнообразят рацион, помогут снизить вес, но и сэкономят время на приготовление пищи,
– отметила Кален.
Котлеты с кабачком из куриной грудки
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 500 грамм.
- Кабачок – ½ штуки.
- Лук – по вкусу.
- Морковь – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Грудку нарезаем мелкими кусочками.
- Кабачок натираем и отжимаем из него лишнюю жидкость.
- Смешиваем грудку и кабачок, добавляем туда нарезанные морковь, лук, специи и зелень.
- Формируем котлеты и отправляем в духовку на 20 минут.
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Мясо птицы содержит белок, витамины группы В, А, С и Е. Также куриная грудка богата аминокислотами. Например, такими как триптофан, изолейцин, валин. Они помогут поддержать хорошее настроение и высокую работоспособность,
– уточнила Елена Кален.
По ее словам, в составе кабачка есть калий и магний, которые обеспечивают организм силами.
Ризотто с грибами
Ингредиенты:
- Рис арборио – 50 грамм.
- Грибы – 500 грамм.
- Репчатый лук – 1 штука.
- Морковь – 1 штука.
- Базилик – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Грибы обжариваем с луком и морковью.
- Добавляем на сковороду рис, воду и соль, перемешиваем по мере приготовления.
- Перед подачей украшаем свежим базиликом.
Рис арборио не содержит глютен. В его состав входят витамины группы В, РР, калий, кальций, фосфор железо. Грибы богаты белком и минералами, которые помогают укрепить иммунитет. В сочетании с рисом они помогают быстрее насытиться и избежать слишком частых перекусов,
– резюмировала эксперт.