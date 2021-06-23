Вдалими стравами стануть котлети з кабачком з курячої грудки та ризотто з грибами. Рецептами поділилася експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Ці страви не лише урізноманітнять раціон, допоможуть знизити вагу, але і заощадять час на приготування їжі,
– зазначила Кален.
Котлети з кабачком з курячої грудки
Інгредієнти:
- Куряча грудка – 500 грамів.
- Кабачок - ½ штуки.
- Цибуля – до смаку.
- Морква – до смаку.
- Зелень – до смаку.
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
Як приготувати:
- Грудку нарізаємо дрібними шматочками.
- Кабачок натираємо і віджимаємо з нього зайву рідину.
- Змішуємо грудку і кабачок, додаємо туди нарізані моркву, цибулю, спеції та зелень.
- Формуємо котлети й відправляємо в духовку на 20 хвилин.
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М'ясо птиці містить білок, вітаміни групи В, А, С і Е. Також куряча грудка багата амінокислотами. Наприклад, такими як триптофан, ізолейцин, валін. Вони допоможуть підтримати гарний настрій і високу працездатність,
– уточнила Олена Кален.
За її словами, у складі кабачка є калій і магній, які забезпечують організм силами.
Ризотто з грибами
Інгредієнти:
- Рис арборіо – 50 грамів.
- Гриби – 500 грамів.
- Ріпчаста цибуля – 1 штука.
- Морква – 1 штука.
- Базилік – до смаку.
- Сіль – до смаку.
Як приготувати:
- Гриби обсмажуємо з цибулею та морквою.
- Додаємо на сковороду рис, воду і сіль, перемішуємо в міру приготування.
- Перед подачею прикрашаємо свіжим базиліком.
Рис арборіо не містить глютен. До його складу входять вітаміни групи В, РР, калій, кальцій, фосфор залізо. Гриби багаті білком і мінералами, які допомагають зміцнити імунітет. У поєднанні з рисом вони допомагають швидше насититися і уникнути занадто частих перекусів,
– резюмувала експертка.