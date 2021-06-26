Как пишет диетолог, на обед в жару окрошку лучше готовить на квасе, но стоит учитывать, что он заменит углеводы, поэтому для диетического варианта супа картофель и хлеб не добавляйте, а вот белок – можно. На кефире же в обед тоже можно, только к нему уже добавьте картофель / хлеб, но без белка. Идеально для ужина будет холодный суп на кефире или айране.
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Рецепт окрошки на квасе (на 2 порции)
Ингредиенты
- огурцы – 2 штуки;
- редис – 150 граммов (по желанию);
- яйца отварные – 2 – 3 штуки (курица / индейка – 120 – 150 граммов);
- зелень (укроп, лук, петрушка) – по вкусу;
- квас – 1,5 – 2 стакана.
Как приготовить окрошку на квасе
- Нарежьте все продукты так мелко, как нравится. Можно натереть на терке огурцы и редиску – будет сочнее.
- Яйца или белое мясо уже предварительно должны быть готовы.
- Все смешайте в глубокой миске, разложите по тарелкам и порционно залейте квасом.
- Если не хватает специй, можно добавить розовую соль, горчицу или хрен.
Рецепт окрошки на кефире / айране (на 2 порции)
Ингредиенты
- картофель отварной – 200 – 300 граммов;
- огурцы – 2 штуки;
- редис – 150 граммов;
- зелень – по вкусу;
- розовая соль, молотый перец – по вкусу;
- кефир / айран – 1,5 – 2 стакана.
Как приготовить окрошку на кефире / айране
- Нарежьте все продукты (картофель уже предварительно должен быть отварной).
- Все смешайте в глубокой миске, разложите по тарелкам и порционно залейте кефиром.
- По желанию добавьте соль и перец.
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