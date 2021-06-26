Как пишет диетолог, на обед в жару окрошку лучше готовить на квасе, но стоит учитывать, что он заменит углеводы, поэтому для диетического варианта супа картофель и хлеб не добавляйте, а вот белок – можно. На кефире же в обед тоже можно, только к нему уже добавьте картофель / хлеб, но без белка. Идеально для ужина будет холодный суп на кефире или айране.

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Рецепт окрошки на квасе (на 2 порции)

Ингредиенты

огурцы – 2 штуки;

редис – 150 граммов (по желанию);

– яйца отварные – 2 – 3 штуки (курица / индейка – 120 – 150 граммов);

– – – – зелень (укроп, лук, петрушка) – по вкусу;

– квас – 1,5 – 2 стакана.

Важно: если в составе кваса есть соль – дополнительно не солите.

Как приготовить окрошку на квасе

Нарежьте все продукты так мелко, как нравится. Можно натереть на терке огурцы и редиску – будет сочнее. Яйца или белое мясо уже предварительно должны быть готовы. Все смешайте в глубокой миске, разложите по тарелкам и порционно залейте квасом. Если не хватает специй, можно добавить розовую соль, горчицу или хрен.

Рецепт окрошки на кефире / айране (на 2 порции)

Ингредиенты

картофель отварной – 200 – 300 граммов;

– – огурцы – 2 штуки;

– редис – 150 граммов;

– зелень – по вкусу;

– розовая соль, молотый перец – по вкусу;

– кефир / айран – 1,5 – 2 стакана.

Важно: минимальная жирность для кефира – от 2%, айрана – от 1,8%.

Как приготовить окрошку на кефире / айране

Нарежьте все продукты (картофель уже предварительно должен быть отварной). Все смешайте в глубокой миске, разложите по тарелкам и порционно залейте кефиром. По желанию добавьте соль и перец.