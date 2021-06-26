Как пишет диетолог, на обед в жару окрошку лучше готовить на квасе, но стоит учитывать, что он заменит углеводы, поэтому для диетического варианта супа картофель и хлеб не добавляйте, а вот белок – можно. На кефире же в обед тоже можно, только к нему уже добавьте картофель / хлеб, но без белка. Идеально для ужина будет холодный суп на кефире или айране.

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Рецепт окрошки на квасе (на 2 порции)

Ингредиенты

  • огурцы – 2 штуки;
  • редис – 150 граммов (по желанию);
  • яйца отварные  2  3 штуки (курица / индейка  120  150 граммов);
  • зелень (укроп, лук, петрушка)  по вкусу;
  • квас  1,5  2 стакана.

Как приготовить окрошку на квасе

  1. Нарежьте все продукты так мелко, как нравится. Можно натереть на терке огурцы и редиску – будет сочнее.
  2. Яйца или белое мясо уже предварительно должны быть готовы.
  3. Все смешайте в глубокой миске, разложите по тарелкам и порционно залейте квасом.
  4. Если не хватает специй, можно добавить розовую соль, горчицу или хрен.

Рецепт окрошки на кефире / айране (на 2 порции)

Ингредиенты

  • картофель отварной  200  300 граммов;
  • огурцы  2 штуки;
  • редис  150 граммов;
  • зелень  по вкусу;
  • розовая соль, молотый перец  по вкусу;
  • кефир / айран  1,5  2 стакана.

Как приготовить окрошку на кефире / айране

  1. Нарежьте все продукты (картофель уже предварительно должен быть отварной).
  2. Все смешайте в глубокой миске, разложите по тарелкам и порционно залейте кефиром.
  3. По желанию добавьте соль и перец.

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