Это проблемы со щитовидной железой. Как от них избавиться и причем здесь вес, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Как связано наше здоровье и вес? Известно, что причиной лишнего веса могут стать гормональные нарушения в организме. Но хочется обратить внимание и на обратную связь: при появлении лишнего веса выработка гормонов может сильно измениться, что повлечет за собой ряд проблем со здоровьем,
– отметила Кален.
Что такое гипотиреоз и чем он опасен
Гипотиреоз – сбой в работе щитовидной железы. По словам эндокринологов, у женщин он встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин.
Тревожные симптомы, которые могут предупреждать о гипотиреозе:
- снижение работоспособности, памяти и внимания;
- депрессия, плаксивость, раздражительность;
- выпадение волос, ухудшение качества кожи и ногтей;
- отечность, одутловатость лица;
- проблемы со сном;
- потливость;
- тошнота, изменение аппетита, метеоризм, запоры;
- боли в суставах и мышцах, судороги;
- замедление или учащение частоты сердечных сокращений;
- нарушения менструального цикла;
- снижение либидо.
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Если вам знакомы такие симптомы, то стоит обратиться к эндокринологу, он назначит анализ крови на ТТГ и УЗИ. При повышении ТТГ может понадобиться гормональная терапия, а именно ежедневный прием L-тироксина в индивидуальной дозировке,
– добавила Елена Кален.
По ее словам, одним из первых шагов, которые нужно сделать, – снизить вес до нормы. Это позволит поддержать работу щитовидной железы. Эксперт подчеркнула, что в ходе снижения веса работа щитовидки восстанавливается.
Красивый и стройный человек – это, прежде всего, здоровый человек. Поэтому будьте внимательны к своему организму,
– резюмировала она.