Це проблеми зі щитовидною залозою. Як від них позбутися і причому тут вага, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Як пов'язано наше здоров'я та вага? Відомо, що причиною зайвої ваги можуть стати гормональні порушення в організмі. Але хочеться звернути увагу і на зворотний зв'язок: при появі зайвої ваги вироблення гормонів може сильно змінитися, що призведе до деяких проблем зі здоров'ям,

– зазначила Кален.

Що таке гіпотиреоз і чим він небезпечний

Гіпотиреоз – збій в роботі щитовидної залози. За словами ендокринологів, у жінок він зустрічається в 10 разів частіше, ніж у чоловіків.

Тривожні симптоми, які можуть попереджати про гіпотиреоз:

зниження працездатності, пам'яті та уваги;

депресія, плаксивість, дратівливість;

випадання волосся, погіршення якості шкіри та нігтів;

набряклість, одутлість особи;

проблеми зі сном;

пітливість;

нудота, зміна апетиту, метеоризм, запори;

біль у суглобах і м'язах, судоми;

уповільнення чи почастішання частоти серцевих скорочень;

порушення менструального циклу;

зниження лібідо.

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Якщо вам знайомі такі симптоми, то варто звернутися до ендокринолога, він призначить аналіз крові на ТТГ і УЗД. При підвищенні ТТГ може знадобитися гормональна терапія, а саме щоденний прийом L-тироксину в індивідуальному дозуванні,

– додала Олена Кален.

За її словами, одним з перших кроків, які потрібно зробити, – знизити вагу до норми. Це дозволить підтримати роботу щитовидної залози. Експертка наголосила, що в ході зниження ваги робота щитовидки відновлюється.

Красива і струнка людина – це, перш за все, здорова людина. Тому будьте уважні до свого організму,

– резюмувала вона.