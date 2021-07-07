Готувати її можна по-різному – все залежить від особистих побажань та переваг. Одним із вдалих рецептів поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Смачний булгур з куркою

Інгредієнти:

  • Булгур – 200 грамів.
  • Куряче філе – 400 грамів. 
  • Цибуля – 120 грамів.
  • Морква – 260 грамів.
  • Часник – 2 зубчики.
  • Сіль – до смаку.
  • Спеції – до смаку. 

Булгур стане відмінною стравою для сім'ї / Фото 1000.menu

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Як приготувати:

  • Булгур замочуємо у воді на 30 хвилин і промиваємо.
  • Цибулю дрібно нарізаємо й обсмажуємо на сковороді, змащеній олією.
  • Нарізану моркву додаємо до цибулі й обсмажуємо ще 4 – 5 хвилин.
  • Додаємо нарізане куряче філе. Обсмажуємо 5 – 7 хвилин.
  • Солимо, додаємо спеції та булгур.
  • Заливаємо водою і тушкуємо під кришкою 20 – 25 хвилин.

 