Для того щоб не набрати зайві кілограми, слід дотримуватися кількох правил. Ними поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Часто на відпочинку ми набираємо зайві кілограми. Особливо на тих, де "все включено". Як дієтологиня, я за таку систему харчування під час відпустки. Не потрібно думати, що приготувати, і витрачати на це час і завжди є вибір страв. Так, це зручно, особливо якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите таку кількість та різноманітність їжі. Для деяких людей це може стати викликом і випробуванням,
– зазначила Світлана Фус.

Як не набрати зайві кілограми у відпустці

Лише один чи два тижні безконтрольного харчування і зайві кілограми прилипнуть надовго.

Чим загрожує переїдання у відпустці: ⁣⁣

  • Втрата контролю над апетитом.
  • Набір ваги.
  • Навантаження на органи травлення.
  • Набряклість.

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Як харчуватися під час відпустки

  1. Дотримуйтеся режиму харчування, навіть якщо ви прокидаєтеся пізніше, ніж удома.
  2. Вживайте їжу тоді, коли ви голодні. При цьому важливо не допускати сильного почуття голоду.
  3. Не під'їдайте між основними прийомами їжі. У цей час краще пити чисту воду.
  4. Вибираючи напої, віддавайте перевагу воді. Не зловживайте соками, коктейлями та іншим. Пам'ятайте, що все, що не є водою, – це їжа.