Однією зі смачних страв є баклажани з грибами. Рецептом поділилася відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Фаршировані баклажани з грибами
Інгредієнти:
- Баклажани – 1 – 2 штуки.
- Цибуля – 2 штуки.
- Гриби – 200 грамів.
- Сир – 20 грамів.
- Моцарела – 30 грамів.
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
- Сіль – до смаку.
- Перець – до смаку.
Смачна страва з баклажанів стане відмінним варіантом для всієї родини / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Баклажани розрізаємо навпіл і виймаємо м'якуш. Солимо й залишаємо на 15 хвилин.
- Цибулю подрібнюємо й обсмажуємо на оливковій олії.
- До цибулі додаємо гриби, подрібнений м'якуш баклажанів. Солимо і перчимо.
- Човники з баклажанів промиваємо водою і начиняє грибами.
- Відправляємо до духовки на 30 хвилин за температури 180 градусів.
- Посипаємо човники сиром, моцарелою і запікаємо ще 10 хвилин.
- Прикрашаємо страву зеленню, огірками чи іншими овочами на свій смак.