Однією зі смачних страв є баклажани з грибами. Рецептом поділилася відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Фаршировані баклажани з грибами

Інгредієнти:

  • Баклажани – 1 – 2 штуки.
  • Цибуля – 2 штуки.
  • Гриби – 200 грамів.
  • Сир – 20 грамів.
  • Моцарела – 30 грамів.
  • Оливкова олія – 1 столова ложка.
  • Сіль – до смаку.
  • Перець – до смаку.

Смачна страва з баклажанів стане відмінним варіантом для всієї родини / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Баклажани розрізаємо навпіл і виймаємо м'якуш. Солимо й залишаємо на 15 хвилин.
  • Цибулю подрібнюємо й обсмажуємо на оливковій олії.
  • До цибулі додаємо гриби, подрібнений м'якуш баклажанів. Солимо і перчимо.
  • Човники з баклажанів промиваємо водою і начиняє грибами.
  • Відправляємо до духовки на 30 хвилин за температури 180 градусів.
  • Посипаємо човники сиром, моцарелою і запікаємо ще 10 хвилин.
  • Прикрашаємо страву зеленню, огірками чи іншими овочами на свій смак.