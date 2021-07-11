Салат с креветками, фетой и зеленью станет прекрасным ужином. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с креветками

Ингредиенты:

  • Листья салата – 40 грамм.
  • Руккола – 30 грамм.
  • Огурец – 1 штука.
  • Сладкий перец – ½ штуки.
  • Сыр Фета – 30 грамм.
  • Креветки – 70 грамм.
  • Авокадо – ½ штуки.
  • Кунжутное масло – 2 чайные ложки.
  • Соевый соус – 1 столовая ложка.

Креветки станут отличным ужином / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Рукколу и листья моем и выкладываем на тарелку.
  • Нарезаем огурец, сладкий перец, авокадо и сыр. Выкладываем на зелень.
  • Креветки отвариваем, очищаем и выкладываем сверху.
  • Салат заправляем кунжутным маслом и соевым соусом.