Салат з креветками, фетою та зеленню стане прекрасною вечерею. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з креветками
Інгредієнти:
- Листя салату – 40 грамів.
- Рукола – 30 грамів.
- Огірок – 1 штука.
- Солодкий перець – ½ штуки.
- Сир Фета – 30 грамів.
- Креветки – 70 грамів.
- Авокадо – ½ штуки.
- Кунжутна олія – 2 чайні ложки.
- Соєвий соус – 1 столова ложка.
Креветки стануть відмінною вечерею / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Руколу та листя салату миємо й викладаємо на тарілку.
- Нарізаємо огірок, солодкий перець, авокадо та сир. Викладаємо на зелень.
- Креветки відварюємо, очищаємо і викладаємо зверху.
- Салат заправляємо кунжутною олією та соєвим соусом.