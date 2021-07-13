Але є й інші напої – смачні та з низьким вмістом калорій. Як приготувати смачні лимонади в домашніх умовах – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Які лимонади приготувати влітку

Важливо! Медушкіна уточнила, що калорійність у лимонадах на 100 мілілітрів буде близько 15 – 20 ккал, якщо не додавати в них цукор і сиропи.

Полуниця, лимон і базилік

Інгредієнти:

Полуниця – 4 – 6 штук.

Лимон – ½ штуки.

Базилік – жменя.

Вода.

Лід.

Як приготувати:

Полуницю промиваємо й розрізаємо навпіл.

Глечик наповнюємо льодом і фруктами.

Листя базиліка подрібнюємо та додаємо в глечик.

Заливаємо вміст глечика холодною фільтрованою водою.

Настоюємо протягом години.

Смачні лимонади – відмінний вибір для дітей та дорослих / Фото Pixabay

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Апельсин та огірок

Інгредієнти:

Апельсин – 2 штуки.

Лимон – 1 штука.

Огірок – ½ або цілий.

М'ята – жменя.

Вода.

Лід.

Як приготувати: