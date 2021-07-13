Але є й інші напої – смачні та з низьким вмістом калорій. Як приготувати смачні лимонади в домашніх умовах – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Які лимонади приготувати влітку

Полуниця, лимон і базилік

Інгредієнти:

  • Полуниця – 4 – 6 штук.
  • Лимон – ½ штуки.
  • Базилік – жменя.
  • Вода.
  • Лід.

Як приготувати:

  • Полуницю промиваємо й розрізаємо навпіл.
  • Глечик наповнюємо льодом і фруктами.
  • Листя базиліка подрібнюємо та додаємо в глечик.
  • Заливаємо вміст глечика холодною фільтрованою водою.
  • Настоюємо протягом години.

Смачні лимонади – відмінний вибір для дітей та дорослих / Фото Pixabay

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Апельсин та огірок

Інгредієнти:

  • Апельсин – 2 штуки.
  • Лимон – 1 штука.
  • Огірок – ½ або цілий.
  • М'ята – жменя.
  • Вода.
  • Лід.

Як приготувати:

  • Нарізаємо апельсини, лимон і огірок.
  • Кладемо все в глечик і заливаємо водою.
  • Фрукти чавимо, щоб вони віддали більше соку.
  • Подрібнюємо м'яту і додаємо в глечик.