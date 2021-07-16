Далі йде голод, зрив, страх їжі, стрес і збільшення ваги. Як уникнути такого розвитку ситуації розповіла нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Як худнути правильно і без зривів
- Важливо розуміти, що всі дієти мають свої терміни. Після цього починаються проблеми, адже повертається колишній раціон, порції та вага.
- Для того щоб схуднути, не потрібно голодувати. Харчуйтеся не рідше ніж кожні 4 години. Важливо укладатися у свою добову калорійність.
- Раціон повинен бути різноманітним.
Якщо харчуватися салатом тиждень, то немає нічого дивного в тому, що в результаті ти все кинеш, не встоявши перед спокусою тортом чи смаженою картоплею,
– уточнила Катерина Медушкіна.
Денний раціон слід скласти заздалегідь / Фото Pixabay
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- Використовуйте готове меню, розраховане за кількістю калорій і нутрієнтів. У такому випадку вам не доведеться думати про те, щоб такого з'їсти, щоб не зашкодити фігурі.
Просто купуєш потрібні продукти за списком – і їси за меню. Нічого зайвого не зможе проникнути у твій раціон. Можна готувати заздалегідь – і тоді зникне небезпека перехопити спонтанно щось зайве,
– уточнила нутриціологиня.
Нормально хотіти з'їсти щось смачне. Важливо розуміти, що замість батончика з нечитабельним складом краще з'їсти сир з ягодами й вже завтра сказати собі спасибі за цей вибір,
– резюмувала Катерина Медушкіна.
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