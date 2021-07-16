Далее следует голод, срыв, страх еды, стресс и увеличение веса. Как избежать такого развития ситуации рассказала нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Как худеть правильно и без срывов
- Важно понимать, что все диеты имеют свои сроки. После этого начинаются проблемы, ведь возвращается прежний рацион, порции и вес.
- Для того чтобы похудеть, не нужно голодать. Питайтесь не реже, чем каждые 4 часа. Важно укладываться в свою суточную калорийность.
- Рацион должен быть разнообразным.
Если питаться салатом неделю, то нет ничего удивительного в том, что в итоге ты все бросишь, не устояв перед искушением тортом или жареной картошкой,
– уточнила Екатерина Медушкина.
Дневной рацион следует составить заранее / Фото Pixabay
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- Используйте готовое меню, рассчитанное по калориям и нутриентам. В таком случае вам не придется думать о том, чтобы такого съесть, чтобы не навредить фигуре.
Просто покупаешь нужные продукты по списку – и ешь по меню. Ничего лишнего не сможет просочиться в твой рацион. Можно готовить заранее – и тогда пропадет опасность перехватить спонтанно что-то лишнее,
– уточнила нутрициолог.
Нормально хотеть съесть что-то вкусное. Важно понимать, что вместо батончика с нечитаемым составом лучше съесть творог с ягодами и уже завтра сказать себе спасибо за этот выбор,
– резюмировала Екатерина Медушкина.
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