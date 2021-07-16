Далее следует голод, срыв, страх еды, стресс и увеличение веса. Как избежать такого развития ситуации рассказала нутрициолог Екатерина Медушкина.

Интересно Освежающие лимонады для знойного лета: из чего и как их приготовить дома

Как худеть правильно и без срывов

Важно понимать, что все диеты имеют свои сроки . После этого начинаются проблемы, ведь возвращается прежний рацион, порции и вес.

. После этого начинаются проблемы, ведь возвращается прежний рацион, порции и вес. Для того чтобы похудеть, не нужно голодать. Питайтесь не реже, чем каждые 4 часа. Важно укладываться в свою суточную калорийность.

Питайтесь не реже, чем каждые 4 часа. Важно укладываться в свою суточную калорийность. Рацион должен быть разнообразным.

Если питаться салатом неделю, то нет ничего удивительного в том, что в итоге ты все бросишь, не устояв перед искушением тортом или жареной картошкой,

– уточнила Екатерина Медушкина.

Обратите внимание! Для того чтобы похудеть, в первую очередь уберите весь пищевой мусор (фастфуд, газированная вода, снеки) из рациона.

Дневной рацион следует составить заранее / Фото Pixabay

Полезно Простые завтраки, которые подойдут каждому: нутрициолог поделилась идеями

Используйте готовое меню, рассчитанное по калориям и нутриентам. В таком случае вам не придется думать о том, чтобы такого съесть, чтобы не навредить фигуре.

Просто покупаешь нужные продукты по списку – и ешь по меню. Ничего лишнего не сможет просочиться в твой рацион. Можно готовить заранее – и тогда пропадет опасность перехватить спонтанно что-то лишнее,

– уточнила нутрициолог.

Важно! Меню должно полностью закрывать потребность в белках, жирах и углеводах. При таком рационе организм не будет требовать пиццу и шоколадки.

Нормально хотеть съесть что-то вкусное. Важно понимать, что вместо батончика с нечитаемым составом лучше съесть творог с ягодами и уже завтра сказать себе спасибо за этот выбор,

– резюмировала Екатерина Медушкина.

⠀