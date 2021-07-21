Многие свято верят, что похудеть поможет только полноценное 2-разовое питание. Или наоборот, порционное 7-разовое. Для здорового человека и то, и другое может иметь негативные последствия. А перекусывать так, чтобы при этом худеть – совсем несложно. Как правильно это делать, рассказал диетолог Андрей Невский.

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Различайте перекус и подъедание. Перекус – это легкий, но полноценный прием пищи между основными. А подъедание – это съесть несколько орешков по дороге в соседний кабинет или жевания сухофруктов, потому что скучно. От этого надо избавляться силой воли и убирать соблазн из виду.

Еда, которая непрерывно поступает, ухудшает пищеварительные процессы. Вы закидываете новую порцию, пока старая еще не успела перевариться. И регулярно высокий уровень сахара (а любая пища повышает сахар) в крови может негативно сказаться на чувствительности к инсулину,

говорит диетолог.



Важно различать перекус и подъедание / Фото unsplash

Перекус в первой половине дня должен быть низкоуглеводным : орешки, любая белковая пища (кусок колбасы, сыра, мяса), овощи. Последние, кстати, еще и низкокалорийны. Перекус в послеобеденную пору лучше сделать углеводным : булочки, фрукты, сухофрукты.

Не перекусывайте только сладким десертом – уровень сахара, который резко подскочил на голодный желудок, так же резко упадет, и есть захочется еще сильнее – это чревато перееданием.

Решив перекусить, определите цель – вам нужно получить энергию или утолить чувство голода. В первом случае высококалорийным перекусом можно заменить полноценный прием пищи (если вдруг нет времени поесть нормально). Во втором – берите для перекуса низкокалорийные продукты. Чувство голода утолите, а лишнего жирка не наберет.

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Во всем нужна золотая середина. Голодать не стоит, но и есть постоянно тоже. Ешьте так, как вам удобно (обычно, прописал врач), в идеале 3 – 5 раз. Перекусы необязательные, но и не повредят при грамотном подходе,

– подытожил Андрей Невский.