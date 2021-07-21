Багато хто свято вірить, що схуднути допоможе тільки повноцінне 2-разове харчування. Або навпаки, порційне 7-разове. Для здорової людини і те, і інше може мати негативні наслідки. А перекушувати так, щоб при цьому худнути – зовсім нескладно. Як правильно це робити, розповів дієтолог Андрій Невський.

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Розрізняйте перекус і під'їдання. Перекус – це легкий, але повноцінний прийом їжі між основними. А під'їдання – це перехоплення кілька горішків по дорозі до сусіднього кабінету або жування сухофруктів, тому що нудно. Від цього треба позбавлятися силою волі і прибирати спокусу з поля зору.

Їжа, яка безперервно надходить, погіршує травні процеси. Ви закидаєте нову порцію, поки стара ще не встигла перетравитися. І регулярно високий рівень цукру (а будь-яка їжа підвищує цукор) в крові може негативно позначитися на чутливості до інсуліну,

– говорить дієтолог.



Важливо розрізняти перекус і під'їдання / Фото unsplash

Перекус у першій половині дня повинен бути низьковуглеводними: горішки, будь-яка білкова їжа (шматок ковбаси, сиру, м'яса), овочі. Останні, до речі, ще й низькокалорійні. Перекус у післяобідню пору краще зробити вуглеводним: булочки, фрукти, сухофрукти.

Не перекушуйте лише солодким десертом – рівень цукру, який різко підскочив на голодний шлунок, так само різко впаде, і їсти захочеться ще сильніше – це загрожує переїданням.

Вирішивши перекусити, визначте мету – вам потрібно отримати енергію або втамувати почуття голоду. У першому випадку висококалорійним перекусом можна замінити повноцінний прийом їжі (якщо раптом немає часу поїсти нормально). У другому – беріть для перекусу низькокалорійні продукти. Відчуття голоду вгамуєте, а зайвого жирку не набере.

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У всьому потрібна золота середина. Голодувати не варто, але і їсти постійно теж. Їжте так, як вам зручно (звично, прописав лікар), в ідеалі 3 – 5 разів. Перекушування необов'язкові, але і не зашкодять при грамотному підході,

– підсумував Андрій Невський.