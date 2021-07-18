Важливо робити все правильно, щоб не нашкодити здоров'ю. Корисними порадами поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Як зрушити вагу
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Режим харчування
Ви повинні харчуватися, орієнтуючись на відчуття голоду. Ретельно пережовуйте їжу і не поєднуйте процес з іншими видами діяльності.
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Спорт
Якщо ви не любите фітнес, підберіть собі ту фізичну активність, яка вам до душі. Рекомендується робити це в один і той самий час доби.
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Аналізи
Здайте аналіз на нестачу вітамінів в організмі. ЗА необхідності підтримаєте себе якісним вітамінно-мінеральним комплексом. Це допоможе знизити тягу до їжі.
Не забувайте пити багато води протягом дня / Фото Pixabay
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Пиття
Виключіть газовані напої та соки. Пам'ятайте, що кращим варіантом для втамування спраги є чиста вода. Вона покращує метаболізм і бере участь в процесі спалювання жиру.
Наповнюємо себе енергією без їжі! Для цього прислухаємося до своїх бажань і починаємо робити хоча б 1 дію на день, яку нам реально хочеться зробити. Нехай це буде приємна розмова по душах з подругою чи покупка речі, яка здається нераціональною. Такий підхід дозволить краще пізнати свої справжні бажання і перестати давати собі їжу, коли тіло її не вимагає,
– резюмувала Олена Кален.