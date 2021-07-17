Для цього слід підбирати прості та цікаві страви. Як приготувати болгарський перець, фарширований омлетом, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Перець, фарширований омлетом, – страва, яка відмінно підійде для прихильників правильного харчування, дитячих експериментів на кухні, а також для тих, кому набрид звичайний омлет на сніданок,
– зазначила Фус.

Перець, фарширований омлетом

Інгредієнти:

  • Перець солодкий – 3 штуки.
  • Яйце куряче – 4 штуки.
  • Сир моцарела – 120 грамів.
  • Філе куряче відварне чи будь-яке інше м'ясо – 120 грамів.
  • Молоко – 100 мілілітрів.
  • Цибуля зелена – 2 – 3 пера.
  • Шпинат – 50 грамів.
  • Сіль – до смаку.

Перець, фарширований омлетом, – страва, яку сподобається готувати дітям / Фото brainstudy

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Як приготувати:

  • Перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння та перегородки.
  • Відварене м'ясо нарізаємо невеликими кубиками.
  • Сир натираємо на тертці, зелену цибулю нарізаємо.
  • У миску розбиваємо яйця, солимо і збиваємо виделкою.
  • Додаємо молоко і добре перемішуємо.
  • Кидаємо зелену цибулю, шпинат і відварне м'ясо.
  • Третину сиру відкладаємо, решту вмішуємо в яєчну начинку.
  • Кладемо перець у форму для запікання, змащену олією.
  • Розподіляємо яєчну суміш між перцями та посипаємо сиром, що залишився.
  • Відправляємо в розігріту до 175 градусів духовку на 35 – 40 хвилин.