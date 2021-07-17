Для цього слід підбирати прості та цікаві страви. Як приготувати болгарський перець, фарширований омлетом, розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Перець, фарширований омлетом, – страва, яка відмінно підійде для прихильників правильного харчування, дитячих експериментів на кухні, а також для тих, кому набрид звичайний омлет на сніданок,
– зазначила Фус.
Перець, фарширований омлетом
Інгредієнти:
- Перець солодкий – 3 штуки.
- Яйце куряче – 4 штуки.
- Сир моцарела – 120 грамів.
- Філе куряче відварне чи будь-яке інше м'ясо – 120 грамів.
- Молоко – 100 мілілітрів.
- Цибуля зелена – 2 – 3 пера.
- Шпинат – 50 грамів.
- Сіль – до смаку.
Перець, фарширований омлетом, – страва, яку сподобається готувати дітям / Фото brainstudy
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Як приготувати:
- Перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння та перегородки.
- Відварене м'ясо нарізаємо невеликими кубиками.
- Сир натираємо на тертці, зелену цибулю нарізаємо.
- У миску розбиваємо яйця, солимо і збиваємо виделкою.
- Додаємо молоко і добре перемішуємо.
- Кидаємо зелену цибулю, шпинат і відварне м'ясо.
- Третину сиру відкладаємо, решту вмішуємо в яєчну начинку.
- Кладемо перець у форму для запікання, змащену олією.
- Розподіляємо яєчну суміш між перцями та посипаємо сиром, що залишився.
- Відправляємо в розігріту до 175 градусів духовку на 35 – 40 хвилин.