Для цього слід підбирати прості та цікаві страви. Як приготувати болгарський перець, фарширований омлетом, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Перець, фарширований омлетом, – страва, яка відмінно підійде для прихильників правильного харчування, дитячих експериментів на кухні, а також для тих, кому набрид звичайний омлет на сніданок,

– зазначила Фус.

Перець, фарширований омлетом

Інгредієнти:

Перець солодкий – 3 штуки.

Яйце куряче – 4 штуки.

Сир моцарела – 120 грамів.

Філе куряче відварне чи будь-яке інше м'ясо – 120 грамів.

Молоко – 100 мілілітрів.

Цибуля зелена – 2 – 3 пера.

Шпинат – 50 грамів.

Сіль – до смаку.

Перець, фарширований омлетом, – страва, яку сподобається готувати дітям / Фото brainstudy

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Як приготувати: