Для этого следует подбирать простые и интересные блюда. Как приготовить болгарский перец, фаршированный омлетом, рассказала диетолог Светлана Фус.
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Перец, фаршированный омлетом, – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак,
– отметила Фус.
Перец, фаршированный омлетом
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 3 штуки.
- Яйцо куриное – 4 штуки.
- Сыр моцарелла – 120 грамм.
- Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 грамм.
- Молоко – 100 миллилитров.
- Лук зеленый – 2 – 3 пера.
- Шпинат – 50 грамм.
- Соль – по вкусу.
Перец, фаршированный омлетом, – блюдо, которое понравится готовить детям / Фото brainstudy
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Как приготовить:
- Перец разрезаем пополам, удаляем семена и перегородки.
- Отварное мясо нарезаем небольшими кубиками.
- Сыр натираем на терке, зеленый лук нарезаем.
- В миску разбиваем яйца, солим и сбиваем вилкой.
- Добавляем молоко и хорошо перемешиваем.
- Бросаем зеленый лук, шпинат и отварное мясо.
- Треть сыра откладываем, остальное вмешиваем в яичную начинку.
- Кладем перец в форму для запекания, смазанную маслом.
- Распределяем яичную смесь между перцами и посыпаем оставшимся сыром.
- Отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 35 – 40 минут.