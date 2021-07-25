Три варианта вкусного обеда назвала фитнес-тренер Марина Боржемская. Они подойдут для основного приема пищи или станут прекрасным дополнением.
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ТОП-3 рецепта вкусных обедов
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Овощи с моцареллой
Ингредиенты:
- Баклажаны или кабачки – 150 грамм.
- Помидоры – 100 грамм.
- Сыр моцарелла – 100 грамм.
- Масло оливковое – 1 столовая ложка.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Баклажаны или кабачки, помидоры и моцареллу нарезаем кружками и выкладываем в форму для запекания. Поливаем маслом и отправляем в разогретую духовку на 25 – 30 минут.
Запеченные овощи – отличный вариант как для взрослых, так и для детей / Фото Pixabay
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Салат с тунцом
Ингредиенты:
- Тунец консервированный – 50 грамм.
- Руккола и листья салата – 20 грамм.
- Семечки тыквы – 10 грамм.
- Бальзамический соус – 1 чайная ложка.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Зелень нужно промыть, просушить и выложить в глубокую тарелку. Добавляем к ней тунец и перемешиваем. Заправляем салат соусом, солью и перцем по вкусу. Готовое блюдо посыпаем семечками тыквы.
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Куриное филе с коричневым рисом
Ингредиенты:
- Рис коричневый – 50 грамм.
- Куриное филе – 120 грамм.
- Помидоры черри – 4 штуки
- Листья салата – 20 грамм.
- Масло оливковое – 2 чайные ложки.
- Чеснок – 10 грамм.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Рис промываем и заливаем водой в соотношении 1 к 2,5. Солим и накрываем крышкой. После закипания, уменьшаем огонь и доводим рис для готовности. Куриное филе маринуем в оливковом масле со специями. Запекаем в духовке и подаем вместе с рисом и свежими овощами с зеленью.