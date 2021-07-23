Ягодное суфле готовится очень быстро и без выпекания. Рецептом этого десерта поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
Интересно Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые подойдут каждому
Ягодное суфле
Ингредиенты:
- Ягоды – 200 грамм.
- Желатин – 10 грамм.
- Молоко – 100 грамм.
- Мягкий творог – 250 грамм.
- Подсластитель (стевия, мед) – по вкусу.
Ягодное суфле понравится как взрослым, так и детям / Фото cookpad
Читайте Легкий пудинг с клубникой и черешней: летний десерт от фитнес-тренера
Как приготовить:
- Желатин заливаем молоком и оставляем набухать.
- Соединяем ягоды. Предварительно их можно протереть через сито.
- Мягкий творог и подсластитель взбиваем до однородной консистенции.
- Набухший желатин подогреваем до растворения (важно: не кипятим).
- Соединяем творожно-ягодную массу с желатином, после чего разливаем смесь по формам.
- Убираем десерт в холодильник на 2 часа.