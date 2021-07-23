Ягодное суфле готовится очень быстро и без выпекания. Рецептом этого десерта поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Ягодное суфле

Ингредиенты:

  • Ягоды – 200 грамм.
  • Желатин – 10 грамм.
  • Молоко – 100 грамм.
  • Мягкий творог – 250 грамм.
  • Подсластитель (стевия, мед) – по вкусу.

Ягодное суфле понравится как взрослым, так и детям / Фото cookpad

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Как приготовить:

  • Желатин заливаем молоком и оставляем набухать.
  • Соединяем ягоды. Предварительно их можно протереть через сито.
  • Мягкий творог и подсластитель взбиваем до однородной консистенции.
  • Набухший желатин подогреваем до растворения (важно: не кипятим).
  • Соединяем творожно-ягодную массу с желатином, после чего разливаем смесь по формам.
  • Убираем десерт в холодильник на 2 часа.