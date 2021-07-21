Пудинг с семенами чиа, клубникой и черешней станет прекрасным вариантом. Рецептом этого десерта поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Чиа-пудинг с клубникой и черешней

Ингредиенты:

  • Кефир 2,5% – 250 миллилитров.
  • Семена чиа – 15 грамм.
  • Мед – 1 чайная ложка.
  • Клубника – 80 грамм.
  • Черешня – 30 грамм.
  • Ваниль – 1 грамм.

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Приготовление:

  • К кефиру добавляем семена чиа и мед. Тщательно все перемешиваем.
  • Берем форму и выкладываем на ее дно клубнику.
  • Кефирную массу заливаем в форму и отправляем на ночь в холодильник.
  • Утром пудинг перемешиваем и украшаем сверху черешней.