Пудинг з насінням чіа, полуницею та черешнею стане прекрасним варіантом. Рецептом цього десерту поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Легкий салат з куркою, авокадо і перцем: тренерка поділилася рецептом

Чіа-пудинг з полуницею та черешнею

Інгредієнти:

  • Кефір 2,5% – 250 мілілітрів.
  • Насіння чіа – 15 грамів.
  • Мед – 1 чайна ложка.
  • Полуниця – 80 грамів.
  • Черешня – 30 грамів.
  • Ваніль – 1 грам.

Смачний пудинг – відмінний десерт у спекотну пору / Фото Pixabay

Читайте Смачні холодні супи влітку: з чого їх краще готувати

Приготування:

  • До кефіру додаємо насіння чіа та мед. Ретельно все перемішуємо.
  • Беремо форму й викладаємо на її дно полуницю.
  • Кефірну масу заливаємо в форму і відправляємо на ніч у холодильник.
  • Вранці пудинг перемішуємо й прикрашаємо зверху черешнею.