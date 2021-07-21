Пудинг з насінням чіа, полуницею та черешнею стане прекрасним варіантом. Рецептом цього десерту поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Чіа-пудинг з полуницею та черешнею

Інгредієнти:

Кефір 2,5% – 250 мілілітрів.

Насіння чіа – 15 грамів.

Мед – 1 чайна ложка.

Полуниця – 80 грамів.

Черешня – 30 грамів.

Ваніль – 1 грам.

Смачний пудинг – відмінний десерт у спекотну пору / Фото Pixabay

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Приготування: