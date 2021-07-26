Однако есть абсолютно бесплатные способы снизить вес. 6 полезных утренних привычек назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Внесение нескольких небольших изменений в утренний распорядок поможет сбросить вес,

– отметила Усенко.

Какие привычки позволят похудеть

Ешьте завтрак с высоким содержанием белка

По словам нутрициолога, еда, которую человек употребляет на завтрак, определяет курс на день.

Питьевой режим

Начинайте день со стакана воды – это, по словам специалиста, ускорит похудение. Вода позволит притупить чувство голода и снизит количество еды.

Взвешивайтесь

Если у вас есть потребность делать это каждый день, – делайте. Если вас это мотивирует и сдерживает в течение дня, чтобы не сорваться, – это будет хорошим инструментом, но главное, чтобы это не влияло на психику и сильную гонку. Анализируйте и, если чувствуете зависимость от этого, тогда переходите на взвешивание раз в неделю,

– пояснила Ольга Усенко.

Новые привычки помогут убрать лишние килограммы / Фото Pixabay

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Будьте внимательны

По словам нутрициолога, концентрация на приеме пище поможет организму правильно усваивать пищу, не переедать, ощущать вкус еды и получать от нее удовольствие.

Зарядка и контрастный душ

Эти действия по утрам помогут разбудить организм и получить от него максимальный результат.

Соберите с собой свой перекус и обед.

Это позволит вам не отклоняться от своего рациона и сбалансировано питаться.

Это то, что может сделать каждый из нас совершенно бесплатно и без усилий. Нужно только немного поменять свои привычки утром. Похудение – это образ жизни, а не отрезок времени,

– резюмировала Ольга Усенко.