Не все знают, что существует несколько вариаций планки. 5 из них показала фитнес-тренер Евгения Самойлова.

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Зачем нужна планка

Планка – это базовое упражнение, которое задействует почти все мышцы нашего тела, но интенсивнее всего мышцы кора (отвечают за стабилизацию спины, ягодиц, бедер, таза и позвоночника). Это наше "ядро", без которого мы не сможем хорошо выполнять остальные более сложные упражнения: даже приседая и отжимаясь, нужно держать спину и напрягать пресс,

– отметила Самойлова.

По словам фитнес-тренера, планка является одним из лучших упражнений с собственным весом. Оно эффективное и отлично подходит для тренировки в любом месте.

Важно! Тренер рекомендует добавлять к своим тренировкам хотя бы 1 упражнение (3 подхода по 1 минуте).

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Разные варианты планки позволят сделать акцент на определенной проблемной зоне – мышцах живота, ягодиц или рук. А усложненные варианты, помимо статической нагрузки, дадут динамическую,

– пояснила Евгения Самойлова.

Как выполнять планку: смотрите на видео